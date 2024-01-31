Російські солдати. Ілюстративне фото

На початку війни з Україною РФ змушена була вербувати увʼязнених на короткий термін. Наразі основним джерелом поповнення армії буде регулярний набір за контрактом.

Про це повідомляється у зведенні Міністерства оборони Великобританії.

Як зазначається, розслідування Російської служби Бі-бі-сі показало, що з вересня 2023 року російські військові припинили набір увʼязнених за короткостроковими контрактами.

Увʼязненим наразі пропонуються стандартизовані (довгострокові) контракти на військову службу, які передбачають згоду на службу в армії як мінімум до припинення дії наказу про часткову мобілізацію у вересні 2022 року.

За даними британської розвідки, короткострокові контракти з увʼязненими викликали деяку громадську полеміку в Росії, особливо з приводу повторних злочинів увʼязнених, що повернулися, і короткої служби увʼязнених порівняно з мобілізованими на невизначений термін резервістами.

«Вельми ймовірно, що короткострокове вербування увʼязнених було відповіддю на проблеми з набором до армії на початку конфлікту. У 2023 році російська держава, швидше за все, звернулася до регулярного набору за контрактом як до основного джерела нових військових кадрів», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що мобілізацію в Росії переведено в прихований режим, попри заяви Кремля про її завершення. Окупанти вже отримали вказівку продовжувати пошук та набір добровольців.