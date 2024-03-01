Демонтований ларьок. Фото: Миколаївська міська рада.

В Інгульському, Заводському та Центральному районах Миколаєва демонтували конструкції, які псували вигляд міста.

Про це повідомляє департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції.

Незаконні кіоски демонтували в Інгульському та Заводському районах. За інформацією прес-служби, кіоски були розміщені без дозвільних документів, а в деяких з них велася торгівля контрафактними цигарками.

Також, у центральній частині міста прибрали сітілайти. Зокрема, демонтували велику рекламну конструкцію на розі проспекту Центрального та вулиці Соборної і сітілайти у сквері «Трояндовий».

«Його очищення розпочалося нами ще до початку війни. І зараз змогли завершити роботи в цій зоні для громадського відпочинку. Дбаємо про міський простір наскільки дозволяє ситуація у ці складні часи», – додали в повідомленні.

Демонтований сітілайт. Фото: Миколаївська міська рада.

Демонтовані сітілайти. Фото: Миколаївська міська рада.

Демонтований ларьок. Фото: Миколаївська міська рада.

Нагадаємо, як у листопаді 2023 році у Заводському районі Миколаєва демонтували три занедбані МАФи.