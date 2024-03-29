У Заводському районі Миколаєва відкриють підрозділ ЦНАПу / Архівне фото НикВести

Офіс відновлення та розвитку Миколаївської міської громади підписав Меморандум про співпрацю з Данською радою у справах біженців / DRC.

Співпраця спрямована на консолідацію зусиль сторін для створення нового структурного підрозділу ЦНАПу в Заводському районі Миколаєва, повідомила міська рада міста.

Зазначається, що наразі підрозділи ЦНАПу функціонують у трьох із чотирьох районів міста Миколаєва. Відкриття нового офісу у Заводському районі значно полегшить доступ до отримання адміністративних послуг, що зменшить навантаження на головний офіс ЦНАПу.

Як повідомляє Агенція розвитку Миколаєва, DRC висловила зацікавленість у фінансуванні процесу капітального ремонту нежитлових приміщень, а також експертній підтримці у створенні навчального компоненту з психосоціальної і професійної адаптації нового персоналу.

У коментарі «НикВести» експерт з розвитку сфери надання адміністративних послуг Офісу відновлення та розвитку Сергій Іванов розповів, що приміщення мають підготовувати та відкрити до кінця 2024 року.

— Ми підготували проєкт трьохсторонього договору з Управлінням капітального будівництва, Данською радою у справах біженців та майбутнім виконавцем робіт. Головний офіс партнерів узгоджує умови договору і після чого, Управлінням капітального будівництва буде підготовлено документацію для оголошення тендеру. За умовами партнерів, ми маємо реалізувати цей проєкт до кінця поточного року. Підрозділ нового ЦНАПу буде розташований у зручному та доступному місці для мешканців Заводського району Миколаєва. Звичайно, для забезпечення безпеки відвідувачів поблизу є укриття, — розповів Сергій Іванов.

Нагадаємо, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг буде створений «Ветеранський хаб», який надаватиме послуги людям, які брали участь у бойових діях.