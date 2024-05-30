Україна покрила дефіцит електроенергії сонячною генерацією / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Наразі планові графіки відключень не застосовуються, оскільки дефіцит електроенергії покрили шляхом залучення сонячної генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Стан української енергетики залишається в центрі нашої уваги. Завдяки сонячній генерації, а також виходу з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій вже кілька днів планові вимкнення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потребу системно заощаджувати електроенергію», — повідомив він.

Якщо в системі знову буде зафіксований значний дефіцит, «Укренерго» буде вимушено повернутися до графіків відключень.

Раніше начальник Департаменту балансової надійності оператора системи передачу «Укренерго» Роман Грабчак заявив, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.