Міжнародна доставка посвідчення водія з 11 березня стала доступна ще в пʼятьох країнах — Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.
Така послуга доступна вже у 27 країнах Європи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
— Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг, — зазначив міністр.
Оформити заявку на доставку можна через Кабінет водія, в ньому авторизуватись та виконати такі дії:
На сьогодні громадяни України обміняли понад пʼять тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.
Раніше повідомлялося, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу віднині матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Міжнародна доставка посвідчення водія з 11 березня стала доступна ще в пʼятьох країнах — Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.
Така послуга доступна вже у 27 країнах Європи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
— Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг, — зазначив міністр.
Оформити заявку на доставку можна через Кабінет водія, в ньому авторизуватись та виконати такі дії:
На сьогодні громадяни України обміняли понад пʼять тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.
Раніше повідомлялося, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу віднині матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.