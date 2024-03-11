Посвідчення водія / Фото: УНН

Міжнародна доставка посвідчення водія з 11 березня стала доступна ще в пʼятьох країнах — Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії.

Така послуга доступна вже у 27 країнах Європи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

— Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг, — зазначив міністр.

Оформити заявку на доставку можна через Кабінет водія, в ньому авторизуватись та виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити послугу.

На сьогодні громадяни України обміняли понад пʼять тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

Раніше повідомлялося, що посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу віднині матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки.