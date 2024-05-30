Мобілізація засуджених, ілюстративне фото

Українські суди задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Вказується, що до суду подано ще 2402 клопотання засуджених, які мають розглянути суди.

в Офісі генпрокурора зазначили, що служити у ЗСУ захотіли найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.

Також повідомлялося, що потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.