Українські суди задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Вказується, що до суду подано ще 2402 клопотання засуджених, які мають розглянути суди.
в Офісі генпрокурора зазначили, що служити у ЗСУ захотіли найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.
Також повідомлялося, що потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Українські суди задовольнили 1843 клопотань щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. На даний час 775 засуджених вже долучилися до лав Збройних Сил України.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Вказується, що до суду подано ще 2402 клопотання засуджених, які мають розглянути суди.
в Офісі генпрокурора зазначили, що служити у ЗСУ захотіли найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.
Також повідомлялося, що потенційний мобілізаційний ресурс серед ув’язнених в Україні — 15−20 тисяч людей.