Українці тепер можуть відстежувати свої медичні дані через «Дію» / Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українцям через застосунок «Дія» відслідковувати медичні дані.

Про це 28 червня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Тепер у застосунку можна:

зареєструватися як пацієнт в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ);

обрати сімейного лікаря;

укласти або розірвати декларацію з обраним лікарем;

оновити свої дані в ЕСОЗ (номер телефону чи місце проживання).

«Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у «Дії», засвідчили Дія.Підписом — і все готово. Далі функціонал розшириться», — розповів Михайло Федоров.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання. Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Миколаєва, Одеси та деяких громад з тимчасово окупованими територіями і зонами бойових дій.