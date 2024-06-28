Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українцям через застосунок «Дія» відслідковувати медичні дані.
Про це 28 червня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер у застосунку можна:
«Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у «Дії», засвідчили Дія.Підписом — і все готово. Далі функціонал розшириться», — розповів Михайло Федоров.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання. Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Миколаєва, Одеси та деяких громад з тимчасово окупованими територіями і зонами бойових дій.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє українцям через застосунок «Дія» відслідковувати медичні дані.
Про це 28 червня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Тепер у застосунку можна:
«Зараз для цього треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя, а скоро — кілька кліків у «Дії», засвідчили Дія.Підписом — і все готово. Далі функціонал розшириться», — розповів Михайло Федоров.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання. Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Миколаєва, Одеси та деяких громад з тимчасово окупованими територіями і зонами бойових дій.