Українців закликали сьогодні, 27 березня, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До укриттів має бути безперешкодний доступ.
Про це заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.
— Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, — написав він.
Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала повідомлення Тимура Ткаченка: «Не тільки сьогодні, а й в інші дні не варто нехтувати повітряною тривогою»
— Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки, — зазначила вона.
Нагадаємо, що в ніч на 25 березня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Уламки безпілотників впали в одному з мікрорайонів Миколаєва. На місці обстрілу пошкоджені 50 приватних будинків, з них три — не підлягають відновленню.
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Українців закликали сьогодні, 27 березня, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До укриттів має бути безперешкодний доступ.
Про це заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.
— Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, — написав він.
Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала повідомлення Тимура Ткаченка: «Не тільки сьогодні, а й в інші дні не варто нехтувати повітряною тривогою»
— Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки, — зазначила вона.
Нагадаємо, що в ніч на 25 березня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Уламки безпілотників впали в одному з мікрорайонів Миколаєва. На місці обстрілу пошкоджені 50 приватних будинків, з них три — не підлягають відновленню.