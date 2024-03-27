Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу / Архівне фото НикВести

Українців закликали сьогодні, 27 березня, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До укриттів має бути безперешкодний доступ.

Про це заявив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

— Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них, — написав він.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону прокоментувала повідомлення Тимура Ткаченка: «Не тільки сьогодні, а й в інші дні не варто нехтувати повітряною тривогою»

— Такі попередження постійно актуальні, особливо під час війни. Щодня кожен українець повинен звертати на це увагу і, за необхідності, спускатися в укриття для власної безпеки, — зазначила вона.

Нагадаємо, що в ніч на 25 березня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Уламки безпілотників впали в одному з мікрорайонів Миколаєва. На місці обстрілу пошкоджені 50 приватних будинків, з них три — не підлягають відновленню.