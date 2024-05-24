Укрпошта присвятила марку бійцям «Азова» / Фото: Укрпошта

«Укрпошта» презентувала поштову марку та конверт «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу». Вони присвячені 10-річчю створення легендарної бригади спецпризначення.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрпошти».

Зазначається, що тираж випуску обмежений — усього 900 примірників. Ця цифра символізує кількість бійців «Азова», які наразі перебувають у російському полоні.

Церемонія спецпогашення марки відбулася 23 травня — у День Героїв України. У ній взяли участь представники бригади.

«Я впевнений, що ця марка нагадуватиме всім українцям про героїчну боротьбу та подвиг наших військових, про те, що роблять Сили оборони для нашої держави», — сказав майор 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав Паламар.

Очікується, що випуск марки нагадає про героїзм і самовідданість бійців, які у 2014 році звільнили Маріуполь від проросійських сепаратистів, а у 2022 році 86 днів обороняли місто під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 8 травня, у Миколаївському музеї суднобудування та флоту погасили поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!», на якій зображені російські військові кораблі, знищені Силами оборони України.