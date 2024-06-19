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«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди до Одеси зі Львова та Києва через підвищення попиту впродовж літнього сезону.

Про це пише пресслужба перевізника.

Зі столиці на 22 і 23 червня призначили додатковий поїзд № 115 Київ — Одеса. Він відправлятиметься з Києва о 08:26 та прибуватиме до Одеси о 18:22, а в зворотному напрямку з Одеси вирушить о 10:14 і прибуде до столиці о 19:48.

Ще один додатковий поїзд — № 168/167 Львів — Одеса призначили на 30 червня. Він вирушатиме зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, що з метою мінімізації споживання електроенергії залізничники вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.