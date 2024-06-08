Укрзалізниця вносить зміни у графік руху електропоїздів на червень / Фото: Укрзалізниця

З метою мінімізації споживання електроенергії залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні.

Як повідомляє пресслужба Укрзалізниці, деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. У разі покращення ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено.

В Укрзалізниці попросили вибачення та закликали уточнювати інформацію про рух електропоїздів у касах, довідкових службах, на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

«Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно», — зауважили в Укрзалізниці.

Також у пресслужбі наголосили, що Укрзалізниця докладе максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.