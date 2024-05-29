Укрзалізниця планує реконструкцію львівського вокзалу / Фото: railway.lviv.ua

«Укрзалізниця» оголосила про початок консультацій щодо проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, УЗ запросила проєктні та архітектурні організації на відкриту зустріч 31 травня щодо початку проєктування реконструкції вокзалу.

Зазначається, що торік «Укрзалізниця» розпочала реалізацію програми «Безбар’єрна залізниця». Львівський вокзал є одним з пріоритетних обʼєктів із забезпечення безбарʼєрності для пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

«Це особливо важливо зараз, коли Львів став одним з ключових медичних хабів країни. Щодня залізницею до Львова прибувають поранені військові та ветерани, що робить необхідним проєктування високих перонів», — йдеться в повідомленні.

Проєкт передбачає розробку документації щодо перебудови високих перонів та розміщення ліфтів для безперешкодного доступу до потягів і кімнат відпочинку, реставрації тунелів вокзалу тощо, додали в УЗ.

Раніше, депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець наголосив, що міська влада має зосереджувати більше уваги на питанні безбар’єрності та доступності міської інфраструктури для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, у Миколаєві відбулась регіональна конференція з безбар’єрності на тему «Безбар’єрна Україна», у межах якої презентовано «Довідник безбар’єрності» — гід з толерантної взаємодії, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.