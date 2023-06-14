Про це він розповів на регіональній конференції на тему «Безбар’єрна Україна», яка пройшла в Миколаєві 13 червня, - пишуть НикВести.

На його думку, безбарʼєрність має стати новою суспільною нормою й принципом повоєнної відбудови країни та стосуватися усіх людей та різних сфер життя.

— Наші воїни, що борються за свободу повертаюся, на жаль, з певними травмами й тут виборюють за свободу, просто вийти з квартири та саме тут борються за інклюзивність. Цими правами треба користуватися вже, а не боротися за них», - сказав Юрій Степанець.

Згадав депутат і про відбудову та перебудову міст України.

— І звісно, коли ми говоримо про відбудову міст, треба ще додавати ще перебудову. Тому, що це добре, що ми будемо відновлювати, все те, що було зруйновано. Проте, значна кількість тих же комунальних закладів, якими по сьогоднішній день користуються люди з інвалідністю або інші маломобільні групи населення не будуть чекати коли України відновиться, а потім будуть нею безперешкодно користуватися. На це звісно піде час, - зазначив він.

Протягом заходу Юрій Степанець також казав і про впровадження подібних заходів у місті Миколаєві. Учасники дискусії обговорили, як змінити простір, послуги, реальність у містах та громадах, аби вони стали безбар`єрними.

— Коли ми говоримо про безбарʼєрність ми маємо всіма руками та ногами: буди за цю безбарʼєрністю, робити цю безбарʼєрність і таку ж кількість людей потім збирати в новій локації, щоб показати дійсно безбарʼєрність. Тому, що насправді подібну конференцію в Миколаєві ми небагато, де можемо провести. Все буде безбар’єрна Україна! Я в це вірю!, - підсумував депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець.

Нагадаємо,вчора, 13 червня у Миколаєві відбулась конференція «Безбар’єрна Україна», де представили «Довідник безбар’єрності».