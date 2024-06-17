Пограбував жінку, щоб уникнути мобілізації. Фото: Поліція Одеської області

Правоохоронці затримали в Одесі 18-річного хлопця, який пограбував жінку, щоб отримати судимість та в майбутньому уникнути мобілізації. Йому загрожує до десяти років тюрми.

Про це повідомила поліція Одеської області.

За даними слідства, подія сталася у Приморському районі міста. Хлопець помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, він вирвав у неї з рук майно та втік. пізніше він викинув гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому були.

Хлопець пояснив, що майно йому не було потрібне. Він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

Юнаку повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.