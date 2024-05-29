Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

В Україні ситуація в енергосистемі покращала на тлі сонячної погоди.

Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що 29 травня застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується. Причина – активна робота сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу із планового ремонту двох блоків.

Сьогодні Україна імпортує електроенергію протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 18 821 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт.

Раніше повідомлялося, що протягом літа в Україні очікуються дефіцити в енергосистемі, їхній пік може припасти на липень.