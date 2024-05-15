ВАКС передав державі два літаки російської компанії. Фото: Інна Богатих

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії «Ільюшин Фінанс Ко.»

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

«Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», — йдеться в повідомленні.

«Ільюшин Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу російської державної корпорації «Ростех» та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіазаводах.

У Мін’юсті зазначають, що «Ільюшин Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії РФ шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії.

Крім того, як передовий лізингодавець в РФ, «ІФК» «відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України».

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих додала, що літаки перебувають на території України.

«Із цікавого — це один із двох процесів, де, крім представника, бере участь особисто підсанкційна особа. Онлайн, правда, через відеоконференцію», — написала вона.

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