Вчені створили «фонетичну абетку» кашалотів за допомогою ШІ / Фото з відкритих джерел

Вчені проаналізували тисячі записаних послідовностей клацань, які видають кашалоти, за допомогою штучного інтелекту. На основі отриманих даних вони створили каталог звукових комбінацій, який назвали «фонетичною абеткою».

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Nature Communications, інформує «УП.Життя».

Кашалоти видають свої клацання, проганяючи повітря через орган у голові, який називається спермацетовий мішок. Їхні звуки можуть досягати 230 децибелів — вони гучніші, ніж запуск ракети, і здатні розірвати барабанні перетинки людини.

У новому дослідженні вчені використали ШІ для виявлення закономірностей в аудіоданих, зібраних проєктом Dominica Sperm Whale Project — ресурсом для спостережень за кашалотами, які мешкають у Карибському морі.

Проаналізовані записи містять звуки приблизно 60 цих морських ссавців, які були зроблені в період між 2005 і 2018 роками.

Варіації темпу, ритму та довжини послідовностей клацань кашалотів називаються кодами. Вчені дослідили час і частоту 8719 код, які лунали від одинаків, у групах та при обміні «питаннями-відповідями».

Дослідники виділили чотири особливості в кодах: ритм (послідовність інтервалів між клацаннями), темп (тривалість всієї коди), рубато (варіації тривалості в сусідніх кодах того ж ритму і темпу) та орнаментація («клац», який додається в кінці коротшої коди).

Загалом ШІ виявив 18 типів ритму, 5 типів темпу, 3 типи рубато і 2 типи орнаментики. За словами авторів дослідження, всі ці особливості коди можуть бути змішані й підібрані так, щоб сформувати «величезний репертуар» фраз. Крім того, зміст може змінюватися залежно від розміщення коди.

«Розуміння того, які аспекти своїх кодів кашалоти можуть контролювати та варіювати, допомагає нам зрозуміти, як вони кодують інформацію у своїх вигуках», — зазначила співавторка дослідження Даніела Рус.

Нагадаємо, вчені зафіксували момент, коли орангутан прикладав до рани лікарську рослину. Вони помітили таку поведінку вперше.