Вчені з Японії здійснили пересадку ниркової тканини між ембріонами щурів. Фото: AIRE IMAGES/GETTY IMAGES

Японські науковці вперше у світі виконали успішну трансплантацію тканини нирки від одних ембріонів щура іншим. При цьому реципієнти перебували ще в утробі матері.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пише «УП.Життя».

Керівник дослідження, нефролог зі Школи медицини Університету Джікей в Токіо Такаші Йокоо зазначив, що таке хірургічне втручання — це перший крок для проведення пересадки нирок ембріона свині людським плодам, у яких не розвинулися нирки (синдром Поттера). Новонароджені з цією недугою зазвичай помирають за кілька годин після пологів.

За словами медиків, завдяки трансплантації ниркової тканини плід може отримати орган, який ростиме разом з ним та функціонуватиме одразу після народження. Крім того, існуватиме менший ризик відторгнення.

— Наш проєкт – перший у своєму роді, — сказав Такаші Йокоо.

Щурів генетично модифікували таким чином, щоб їхні нирки виробляли зелений флуоресцентний білок. Це потрібно для того, аби тканина була помітною.

Потім за допомогою крихітної голки її «витягли» і трансплантували під шкіру 18-денним щурятам, що розвивалися в матках своїх матерів. Тварини народилися після нормального періоду вагітності, який становить близько 22 днів.

Трансплантована ниркова тканина росла та розвивалася протягом 2,5 тижнів. Вона також почала виробляти сечу. Проте через те, що пересаджена нирка не була з'єднана з сечоводом, сеча не могла виводитися з організму. Тому дослідникам протягом 5 місяців життя щурів доводилося постійно дренувати (проколювати) нирку, а потім й узагалі їх «усипити».

Вчені взяли ниркову тканину у дев’яти ембріонів щурів і пересадили її чотирьом вагітним щурам. Після народження дитинчат дослідники вивчали їхні нирки.

У восьми з них розвинулися флуоресцентно-зелені органи. Натомість у дев'ятого пересаджена тканина, ймовірно, не прижилася, каже Йокоо.

Крім того, дослідники провели ретельний огляд нирок новонароджених тварин. Вони виявили, що кровоносні судини плодів виросли всередині донорської тканини, що зменшило ймовірність їхнього відторгнення імунною системою.

І хоч ця трансплантація минула вдало, ще рано говорити про проведення таких операцій людям. Однак у світовій медицині вже є випадки, коли генномодифіковані нирки тварин пересаджували людям.

У березні у Бостоні (штат Массачусетс, США) хірурги вперше трансплантували генетично модифіковану нирку свині 62-річному пацієнту. А у квітні американські хірурги пересадили 54-річній важкохворій жінці нирку генномодифікованої свині. Ліза Пізано стала другою людиною, якій провели подібну операцію.