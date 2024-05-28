«Єхиднапуса» внизу зліва / Фото: Питер Шутен, Австралийский музей

Вчені виявили нову доісторичну тварину — «єхиднапуса», який жив в Австралії близько 100 мільйонів років тому. Він має схожість із качкодзьобом і єхидною та був представником панівного тоді ряду — однопрохідних.

Сучасна Австралія є оплотом однопрохідних тварин (яйцекладів) — качкодзьоба та єхидни, повідомляє «УП.Життя». Однак нове дослідження показує, що цих видів було більше.

Зазначається, що скам’янілі фрагменти однопрохідних знайшли на території нинішнього австралійського родовища опалів у Лайтнінг-Рідж близько 25 років тому. Вони довго лежали в Австралійському музеї, поки на рештки не натрапив професор Тім Фланнері.

Науковці почали їх досліджувати. Деякі з кісток належали вже виявленому Steropodon galmani — нижчому, більш коренастому та зубастішому предку качкодзьоба.

Однак інші скам’янілості виявилися незнайомими для науки. Вони мали такі комбінації особливостей, яких ніколи раніше не бачили у живих або викопних однопрохідних тварин. Виявилося, що рештки належать трьом новим видам і датуються 102-96,6 мільйона років тому.

Одну з нововідкритих тварин вчені назвали Opalius splendens або «єхиднапуса». Його загальна анатомія є доволі схожою на качкодзьоба, однак морда та щелепи мають більше спільного з єхидною.

Другий новий вид — Parvopalus clytiei — був крихітним наземним ссавцем. Третій — Dharragarra aurora — був «напрочуд схожим на сучасного качкодзьоба».

Вчені стверджують, що у давнину на території Лайтнінг-Рідж був вологий ліс, який межував із внутрішнім морем. Там було шість видів однопрохідних.

«Вони (рештки — прим.) показують світові, що задовго до того, як Австралія стала країною сумчастих ссавців, це був край пухнастих яйцекладів – однопрохідних. Схоже, що 100 мільйонів років тому у Лайтнінг-Рідж було більше однопрохідних, ніж будь-де на Землі в минулому чи сьогоденні», — зазначила співавторка дослідження Елізабет Сміт.

Нагадаємо, австрієць знайшов рештки мамонтів, яким від 30 до 40 тисяч років, під час ремонту свого винного погребу.