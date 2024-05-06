Кафедральний собор у Миколаєві. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

У неділю, 5 травня, на території Миколаєва та області відбулись святкові богослужіння у 239 храмах.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За правопорядком стежили понад 600 поліцейських, представників добровольчих формувань територіальних громад та військовослужбовців. Суттєвих правопорушень зафіксовано не було.

Фоторепортаж «НикВести» з Кафедрального собору Кашперівської ікони Божої матері можна подивитися за посиланням.