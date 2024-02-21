Миколаївські вибухотехніки знищили три боєприпаси РФ, знайдені у лісосмузі. Фото: Нацполіція

Вибухотехніки поліції знищили дві російські реактивні протитанкові гранати та термобаричний боєприпас, які знайшли у лісосмузі неподалік одного із населених пунктів Миколаївського району.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Миколаївській області.

Як зазначається, боєприпаси перебували у зведеному стані. Тож їх переміщення було небезпечним. Тому вибухотехніки прийняли рішення знешкодити їх на місці.

У поліції нагадали, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів не можна чіпати знахідку та підходити до неї. Потрібно одразу телефонувати до поліції за номером 102 або ж до рятувальників за номером 101.

Нагадаємо, поліцейські вибухотехніки у селах Максимівка та Новопетрівка Снігурівського району Миколаївщини виявили понад 150 вибухонебезпечних предметів.

Також, вибухотехніки поліції знешкодили бойові частини російських дронів «Герань-2», збитих українськими воїнами під час атаки Миколаївщини.