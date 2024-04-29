Визволенний острів Нестрига на Херсонщині важливий для контрдиверсійних заходів / Фото з відкритих джерел

Тривалий час острів Нестрига на Херсонщині перебував у «сірій» зоні. Взяття його під контроль суттєво підвищить якість контроверсійних заходів Сил оборони.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі Громадського радіо.

— Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи, що ворог зазвичай використовує подібні локації, там насправді багато таких островів на річці Дніпро, тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній, — зазначив речник.

За його словами, Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.

— Фактично це наш берег. Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований. Певний час він вважався сірою зоною, — додав Дмитро Плетенчук.

Раніше повідомлялось, що українські військові укріплюють та намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Нагадаємо, на лівобережжі Дніпра, на тимчасово захопленій частині Херсонської області росіяни здійснили 11 штурмів у напрямку плацдарму біля Кринок. У результаті із втратами відійшли на свої вихідні позиції.