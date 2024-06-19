Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

У вівторок 18 червня вогнеборці пʼять разів приборкували пожежі у Миколаївській області, які поширилися через спеку та вітер.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, пожежі сталися у Новій Одесі, Миколаєві, Первомайському та Баштанському районах на загальній площі понад 5,5 гектарів.

У ДСНС нагадали про заборону спалювання сміття та сухостою. Надзвичайники наголосили, що через спекотну погоду полум’я під дією вітру, нерідко перекидається на людські поселення та обʼєкти інфраструктури, що завдає значних матеріальних збитків.

Пожежа на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.