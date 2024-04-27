Воїни ГУР знищили російський новітній «Подльот» / Фото з відкритих джерел

Бійці ГУР успішно вдарили по російській радіолокаційній системі 48Я6 К-1 «Подльот».

По РЛС відпрацювала група ГУР «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс», повідомили у Головному управлінні розвідки.

«Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс», — йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Радіолокаційна станція «Подльот» — нова російська розробка, на озброєння армії РФ її почали постачати у 2015 році. Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 25 квітня, сили спеціальних операцій ЗСУ знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1», який готувався до пуску ракет.