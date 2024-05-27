Вознесенська міська рада. Фото з Facebook.

У Вознесенську створити нове комунальне підприємство «Центр розвитку громади».

За відповідний проєкт рішення проголосували депутати Вознесенської міської ради на черговій сесії.

У пояснювальній записці до документу вказано, що «Центр розвитку громади» може надавати освітні та навчальні програми для місцевого населення.

«Це можуть бути курси з професійної підготовки, майстер-класи, семінари та інші форми навчання, які допоможуть підвищити кваліфікацію та рівень знань у громаді. Також Центр може надавати консультації, тренінги та іншу підтримку для місцевих підприємців. Це допоможе залучити нові інвестиції, створити нові робочі місця та сприяти економічному розвитку громади. Крім того планується, що Центр буде організовувати культурні заходи, виставки та інші події, що збагачують культурне життя громади. Він також може надавати соціальні послуги, такі як психологічна підтримка, консультування та інші форми допомоги», — йдеться у повідомленні.

Проєкт рішення не передбачає фінансування, в подальшому підприємство буде утримуватися за рахунок місцевого бюджету. Також депутати затвердили статут комунальної установи.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що у січні цього року у Вознесенську відкрили Офіс відновлення та розвитку, який надаватиме підтримку у відновленні та розвитку громади.