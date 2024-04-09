Відремонтоване укриття в одній з шкіл Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

У ​​Вознесенському районі Миколаївської області 86% шкіл та 63% дитсадків вже працюють в очному або змішаному режимі.

Про це на брифінгу у вівторок, 9 квітня, розповіла виконувачка функцій та повноважень Вознесенської районної військової адміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Решта учбових закладів перейшли до онлайн-режиму через відсутність необхідних укриттів, зазначила посадовиця.

Крім того, в громадах, які входять до району, створені робочі групи, що працюють над формуванням мережі освітніх закладів, які мають повноцінно запрацювати з 2027 року.

— Попередньо, в семи громадах мають запрацювати десять ліцеїв. Громади зараз створили робочі групи, де працюють над формуванням мережі освітніх закладів, зокрема формування ліцеїв, які мають повноцінно запрацювати з 2027 року, але зараз вони вже проводять підготовчу роботу. Попередньо, в семи громадах мають запрацювати десять ліцеїв. На сьогодні 86% закладів загальної середньої освіти і 63% дошкільних закладів працюють в очному та змішаному режимі, решта закладів працюють онлайн у зв'язку з відсутністю укриттів, – повідомила вона.

Раніше, у Миколаївській області станом на січень 189 шкіл працюють очно та в змішаному форматі.

Ситуація з навчанням на Миколаївщині

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.