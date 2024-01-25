У Миколаївській області станом на січень 189 шкіл працюють очно та в змішаному форматі.

Про це на брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська, пишуть «НикВести».

За її словами, практично половина шкіл проводять навчання у онлайн та змішаному форматі.

— У 73 закладах на сьогодні працює офлайн-навчання, 116 працюють у змішаній формі та 242 поки що працюють дистанційно, — каже директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська.

Згідно з даними департаменту освіти, які представили на брифінгу, у Миколаївській області 17% закладів загальної середньої освіти працюють дистанційно, 27% — змішано, 56% —дистанційно.

Алла Велховська додає, що кількість навчальних закладів зросте, як тільки з’являються умови для навчання в офлайн форматі.

Ситуація з навчанням на Миколаївщині

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Нещодавно Віталій Кім заявив, що у Миколаївській області наступного року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках.

У Миколаївській області сьогодні ведуться роботи по відновленню 47 навчальних закладів.

Раніше повідомлялося, що на деокупованих територіях Миколаївської області збираються збудувати 5 модульних шкіл.