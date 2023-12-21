У Миколаївській області наступного року планують відкрити очне навчання у всіх школах та дитячих садках.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю на YouTube-каналі журналіста Олександра Матюшенка.

Голова військової адміністрації зазначив, що вже зараз розглядають можливість відкриття дитячих садочків, а згодом і шкіл. Однак він уточнив, що це питання залежить не тільки від нього.

— Я планую (офлайн освіту на території усієї Миколаївщини, — прим.). Ми проговорювали з міністром. Ми вже зараз робимо все для цього. Не хочу обіцяти, тому що я не можу одноосібно ухвалити таке рішення. Але плануємо першочергово відкрити дитячі садочки, можливо раніше, ніж початок освітнього року, а наступний навчальний рік точно плануємо офлайн, тому що це потрібно, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області близько 100 тисяч школярів навчаються дистанційно, а 22 тисячі учнів знаходяться за кордоном.

Також нагадаємо, що на запитання миколаївських студентів президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного відновлення освітньої мережі в Миколаєві регіон потребує підсилення протиповітряної оборони.

Як відомо, в Миколаєві школярі досі навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Миколаївської міськради затвердив перелік навчальних закладів, які будуть працювати у 2023-2024 році.

Мер Олександр Сєнкевич пояснив, що відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку РФ. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

При цьому, в прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ, діє змішана форма навчання.

Наразі на Миколаївщині працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Крім того, 277 закладів освіти працюють онлайн.

Пізніше Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Для початку навчального року в офлайн-форматі Управління освіти міської ради оголошує тендери на влаштування у школах укриттів. Так, укриття в школі №23 відремонтують за 2,2 мільйони гривень, а в ліцеї №58 за 2,6 мільйони гривень.

Водночас видання «Українська правда» спільно з фондом savED в рамках кампанії «До школи знов» оголосили збір коштів на облаштування укриття для Миколаївського ліцею №55, який у новому навчальному році має стати ключовою школою в районі міста.

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