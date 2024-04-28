Облаштування укриття в одному з навчальних закладів Миколаєва. Фото: «НикВести»

У Веснянській громаді на Миколаївщині не зможуть відкрити школи для учнів, адже там не облаштовані бомбосховища.

Про це повідомив керівник Веснянської громади Леонід Мухарський.

За його словами, значна частина коштів громади направляється на допомогу військовим. Тому у бюджеті немає коштів готувати навчальні заклади до очної форми навчання. Він зазначив, що така ситуація може спровокувати конфлікт між місцевою владою та батьками.

«Зараз складається така ситуація в нашій громаді, що скоро, через декілька місяців, в нас може бути такий соціальний конфлікт. Конфлікт між сільською радою і певними жителями громади. Це стосується зараз батьків школярів. Чому він буде? Тому що, коли прийде осінь і влада дозволить відкрити школи, то в нашій громаді ці школи не відкриються. В інших громадах, я знаю, що готуються до цього, їх будуть відкривати. Чому вони не відкриються в нашій громаді? Зараз спробую пояснити. Тому що в минулому році ми віддали на допомогу армії приблизно 7 мільйонів гривень. Це без того, що ми возили від людей. Інші громади, які знаходяться поряд, віддавали мільйон, можливо ще менше, хтось трошки більше віддавав і все. За ті інші свої кошти вони ремонтували бомбосховища», — говорить Леонід Мухарський.

За його словами, громада за два роки направила на ЗСУ до 20 мільйонів гривень.

«В одних громадах дыти підуть до шкіл, а в інших таких як ми, бо ми не одні такі, залишаться вдома. Тому що ми розуміємо, що йде війна і потрібно допомагати хлопцям там вистояти, отримати фронт, щоб не допустити ворога сюди. А іншим насрать на все. Вони дають копійки, роблять красиві картинки, ремонтують бомбосховища і готуються відкривати школи. Я зараз звертаюся до жителів тих інших громад. От знаєте, коли ви своїх діток поведете восени до школи, ви їх поведете за рахунок Лиснянської сільської ради і інших громад, сільських рад, які кошти не направляли на ремонт і бомбосховищ, а направляли на допомогу фронту, щоб утримати ворога на тих позиціях. І завдяки саме нашим коштам, нашій допомозі зараз ваші дітки будуть мати таку можливість піти до школи», — додав він.

Нагадаємо, що для облаштування укриттів у всіх навчальних закладах Миколаївської області необхідно близько 6,7 мільярдів гривень.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.