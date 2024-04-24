Діти на відпочинку. Фото з відкритих джерел

Дітей з Миколаєва, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відправлять на відпочинок та оздоровлення. Діти поїдуть у різні регіони на заході країни на 14 днів.

Відповідне рішення комісія виконавчого комітету Миколаївської міської ради прийняла у середу 24 квітня, пишуть «НикВести».

Дітей відправлять до закладів оздоровлення та відпочинку за кошти з бюджету Миколаївської міськради.

— Незважаючи на війну, ми продовжуємо оздоровлення дітей, які дійсно цього потребують. Ми кожного року приймаємо цей порядок, якщо вносяться зміни – ми їх враховуємо. Ми рухаємося до того, щоб наші діти могли влітку відпочити, — сказала начальник служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко.

Вона додала, що проект рішення вже пройшов антикорупційну та юридичну експертизу. Рішення підтримали всі 14 членів комісії.

У коментарі журналісту «НикВести» Юлія Кравченко уточнила, що програма розрахована виключно на дітей з Миколаєва, а також тих дітей, які оформлені в місті як внутрішньо-переміщена особа.

— Є близько 20 категорій, яким надається безкоштовний відпочинок. На першому місці в цьому переліку: діти сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, діти учасників бойових дій, діти загиблих воїнів. Також у переліку є обдаровані, талановиті діти, — сказала вона.

Загалом, цьогоріч на такий відпочинок Миколаївська міська рада виділила 8,5 мільйона гривень. За цю суму служба у справах дітей зможе відвезти на оздоровлення та відпочинок близько 500 миколаївців.

— Кажу приблизно, тому що ми оголошуємо тендери та торги через ProZorro. Під час торгів ціна може бути знижена, тому ми зможемо більше дітей забезпечити відпочинком. У вартість цієї путівки вже входить трансфер, — сказала Юлія Кравченко.

Діти зможуть відпочити у трьох українських областях: Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській.

— Ми враховуємо дві умови: оздоровчі заклади повинні мати вищу категорію та розташовуватися у гірській місцевості. Там буде трохи безпечніше, ніж у нас. Перший заїзд відбудеться 31 травня, термін перебування дітей у таких закладах – 14 днів, — уточнила Юлія Кравченко.

За її словами, документи на отримання путівки можна подати до районних адміністрацій Миколаєва з 1 травня.

Нагадаємо, що майже дві тисячі дітей Миколаївщини перебувають на обліку Служби у справах дітей.