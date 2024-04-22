У 2024 році Національна служба здоров’я України уклала контракт за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» з дев’ятьма медичними закладами Миколаївської області.
Про це повідомила пресслужба НСЗУ.
Це означає, що вони повинні надавати пацієнтам безкоштовну допомогу при гострих мозкових інсультах. У Миколаєві таких лікарень п’ять, ще чотири — в області:
Загалом, за цей рік медичні заклади Миколаївщини надали допомогу 871 пацієнту, які звертались з підозрою на гострий мозковий інсульт.
В межах пакету пацієнт може розраховувати на такі безоплатні медичні послуги:
Безоплатно медична допомога надається як при доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, так і при самостійному зверненні пацієнта у невідкладному стані. А також при переведенні з іншого медзакладу або структурного підрозділу лікарні.
Мозковий інсульт — є гострим синдромом порушення кровообігу у мозку, що призводить до пошкодження частини мозку. Медична допомога при інсульті — безоплатна. Її вартість оплачує Національна служба здоров’я України в закладах, які мають договір на відповідний пакет.
— Національна служба здоров’я виплачує медичним закладам від 15 643 до 131 472 тисяч гривень за пролікований випадок, в залежності від складності та необхідності застосування тромболітичної терапії та ендоваскулярних втручань. Тарифи прораховані таким чином, аби послуга була безоплатною для пацієнта. Виплати покривають як ціну витратних матеріалів, так і роботу команди компетентних спеціалістів. Цього року медичні заклади Миколаївщини отримали понад 10 мільйонів гривень за надання допомоги при гострому мозковому інсульті. Всі виплати медичні заклади отримують вчасно та у повному обсязі, — пояснив керівник Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Денис Чорний.
Нагадаємо, серед жителів Миколаєва зросла кількість інсультів. Насамперед це пов’язано зі збільшенням населення в місті та з підвищеною тривожністю.
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У 2024 році Національна служба здоров’я України уклала контракт за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» з дев’ятьма медичними закладами Миколаївської області.
Про це повідомила пресслужба НСЗУ.
Це означає, що вони повинні надавати пацієнтам безкоштовну допомогу при гострих мозкових інсультах. У Миколаєві таких лікарень п’ять, ще чотири — в області:
Загалом, за цей рік медичні заклади Миколаївщини надали допомогу 871 пацієнту, які звертались з підозрою на гострий мозковий інсульт.
В межах пакету пацієнт може розраховувати на такі безоплатні медичні послуги:
Безоплатно медична допомога надається як при доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, так і при самостійному зверненні пацієнта у невідкладному стані. А також при переведенні з іншого медзакладу або структурного підрозділу лікарні.
Мозковий інсульт — є гострим синдромом порушення кровообігу у мозку, що призводить до пошкодження частини мозку. Медична допомога при інсульті — безоплатна. Її вартість оплачує Національна служба здоров’я України в закладах, які мають договір на відповідний пакет.
— Національна служба здоров’я виплачує медичним закладам від 15 643 до 131 472 тисяч гривень за пролікований випадок, в залежності від складності та необхідності застосування тромболітичної терапії та ендоваскулярних втручань. Тарифи прораховані таким чином, аби послуга була безоплатною для пацієнта. Виплати покривають як ціну витратних матеріалів, так і роботу команди компетентних спеціалістів. Цього року медичні заклади Миколаївщини отримали понад 10 мільйонів гривень за надання допомоги при гострому мозковому інсульті. Всі виплати медичні заклади отримують вчасно та у повному обсязі, — пояснив керівник Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Денис Чорний.
Нагадаємо, серед жителів Миколаєва зросла кількість інсультів. Насамперед це пов’язано зі збільшенням населення в місті та з підвищеною тривожністю.