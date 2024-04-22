Інсульт. Фото з відкритих джерел

У 2024 році Національна служба здоров’я України уклала контракт за пакетом «Медична допомога при гострому мозковому інсульті» з дев’ятьма медичними закладами Миколаївської області.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

Це означає, що вони повинні надавати пацієнтам безкоштовну допомогу при гострих мозкових інсультах. У Миколаєві таких лікарень п’ять, ще чотири — в області:

у Баштанці — КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»;

у Вознесенську — КНП «Багатопрофільна лікарня Вознесенської міської ради»;

у Миколаєві — КНП «Міська лікарня №1», «Міська лікарня №4», «Міська лікарня №5», «Миколаївська обласна клінічна лікарня» та «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»;

у Новому Бузі — КНП «Новобузька багатопрофільна лікарня»;

у Первомайську — КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»;

Загалом, за цей рік медичні заклади Миколаївщини надали допомогу 871 пацієнту, які звертались з підозрою на гострий мозковий інсульт.

В межах пакету пацієнт може розраховувати на такі безоплатні медичні послуги:

первинний огляд невропатологом та/або нейрохірургом;

невідкладна нейровізуалізація (СКТ чи МРТ);

лабораторні та інструментальні дослідження 24/7;

тромболітична терапія;

оперативні втручання з видалення тромбу;

забезпечення ліками;

реабілітаційна допомога протягом гострого періоду тощо.

Безоплатно медична допомога надається як при доставленні бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги, так і при самостійному зверненні пацієнта у невідкладному стані. А також при переведенні з іншого медзакладу або структурного підрозділу лікарні.

Мозковий інсульт — є гострим синдромом порушення кровообігу у мозку, що призводить до пошкодження частини мозку. Медична допомога при інсульті — безоплатна. Її вартість оплачує Національна служба здоров’я України в закладах, які мають договір на відповідний пакет.

— Національна служба здоров’я виплачує медичним закладам від 15 643 до 131 472 тисяч гривень за пролікований випадок, в залежності від складності та необхідності застосування тромболітичної терапії та ендоваскулярних втручань. Тарифи прораховані таким чином, аби послуга була безоплатною для пацієнта. Виплати покривають як ціну витратних матеріалів, так і роботу команди компетентних спеціалістів. Цього року медичні заклади Миколаївщини отримали понад 10 мільйонів гривень за надання допомоги при гострому мозковому інсульті. Всі виплати медичні заклади отримують вчасно та у повному обсязі, — пояснив керівник Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України Денис Чорний.

Нагадаємо, серед жителів Миколаєва зросла кількість інсультів. Насамперед це пов’язано зі збільшенням населення в місті та з підвищеною тривожністю.