У Японії зробили першу у світі одночасну трансплантацію легенів та печінки від живих донорів.
Пацієнтом, якому пересадили органи, став хлопчик, якому ще не виповнилося 10 років, повідомляє The Japan Times.
У дитини був вроджений дискератоз — генетична хвороба, що супроводжується аномаліями розвитку шкіри, ураженням слизових оболонок, недостатністю кісткового мозку, схильністю до злоякісних утворень.
В 2 роки у хлопчика розвинулася апластична анемія — кістковий мозок перестав виробляти достатню кількість клітин крові. Ще через два роки йому пересадили кістковий мозок від сестри.
Згодом у нього розвинувся цироз печінки. Також його легеневі артерії та вени були з’єднані, тому він не міг самостійно засвоювати кисень.
Університетська лікарня Кіото пересадила йому від батьків частини легенів, а від дідуся — частину печінки.
Раніше у світі робили подібні втручання лише від мертвих донорів.
Через два з половиною місяці після трансплантації хлопчик зміг ходити без кисневого балона. Ще за місяць — його виписали з лікарні для подальшого відновлення.
Нагадаємо, нещодавно львівські хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу.
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У Японії зробили першу у світі одночасну трансплантацію легенів та печінки від живих донорів.
Пацієнтом, якому пересадили органи, став хлопчик, якому ще не виповнилося 10 років, повідомляє The Japan Times.
У дитини був вроджений дискератоз — генетична хвороба, що супроводжується аномаліями розвитку шкіри, ураженням слизових оболонок, недостатністю кісткового мозку, схильністю до злоякісних утворень.
В 2 роки у хлопчика розвинулася апластична анемія — кістковий мозок перестав виробляти достатню кількість клітин крові. Ще через два роки йому пересадили кістковий мозок від сестри.
Згодом у нього розвинувся цироз печінки. Також його легеневі артерії та вени були з’єднані, тому він не міг самостійно засвоювати кисень.
Університетська лікарня Кіото пересадила йому від батьків частини легенів, а від дідуся — частину печінки.
Раніше у світі робили подібні втручання лише від мертвих донорів.
Через два з половиною місяці після трансплантації хлопчик зміг ходити без кисневого балона. Ще за місяць — його виписали з лікарні для подальшого відновлення.
Нагадаємо, нещодавно львівські хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу.