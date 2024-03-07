Лікарня Кіотського університету. Фото: JIJI

У Японії зробили першу у світі одночасну трансплантацію легенів та печінки від живих донорів.

Пацієнтом, якому пересадили органи, став хлопчик, якому ще не виповнилося 10 років, повідомляє The Japan Times.

У дитини був вроджений дискератоз — генетична хвороба, що супроводжується аномаліями розвитку шкіри, ураженням слизових оболонок, недостатністю кісткового мозку, схильністю до злоякісних утворень.

В 2 роки у хлопчика розвинулася апластична анемія — кістковий мозок перестав виробляти достатню кількість клітин крові. Ще через два роки йому пересадили кістковий мозок від сестри.

Згодом у нього розвинувся цироз печінки. Також його легеневі артерії та вени були з’єднані, тому він не міг самостійно засвоювати кисень.

Університетська лікарня Кіото пересадила йому від батьків частини легенів, а від дідуся — частину печінки.

Раніше у світі робили подібні втручання лише від мертвих донорів.

Через два з половиною місяці після трансплантації хлопчик зміг ходити без кисневого балона. Ще за місяць — його виписали з лікарні для подальшого відновлення.

Нагадаємо, нещодавно львівські хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу.