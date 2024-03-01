Транзит зерна з України. Фото: УНИАН

Європейський союз планує посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що фермери протестують по всій Європі через низку скарг щодо «недобросовісної конкуренції з боку України».

«Сусіди України кажуть, що вони постраждали від кроків ЄС, спрямованих на відкриття «шляхів солідарності», скасування митних зборів та введення інших заходів, щоб допомогти Україні поставляти зерно на ринок», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС має перевірити, чи не виходять перевізники за межі угод і щоб у них було право на транзит.

«Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням виконання. Іншими словами, ми повинні переконатися, що оператори не порушують угоди, що вони можуть виконувати лише двосторонні операції, що ... вони мають право на транзит», — заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.

Нагадаємо, що 28 лютого повідомлялося, що Польща та Україна ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для торгівлі товарами.