З 2 липня знову Єврпейський Союз запровадив тарифні квоти. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

З 2 липня знову Єврпейський Союз запровадив тарифні квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) на імпорт яєць та цукру з України.

Про це повідомляє Генеральний директорат сільського господарства та сільського розвитку Єврокомісії.

Вказується, що були переглянуті автономні торговельні заходи (АТЗ), що діють з 6 червня 2024 року, включають екстрене гальмо для семи сільськогосподарських товарів, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнуть середньорічного обсягу імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.

Раніше повідомлялося, що від 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання, можуть ввозитися до Європейського союзу, лише якщо вони відправляються, отримані або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.