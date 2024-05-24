Момент нападу на Роберта Фіцо. Фото: Pravda

Юрай Цинтула, якого підозрюють у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, заявив, що не хотів його вбивати, а лише «зашкодити здоров’ю», щоб той не міг виконувати свої обов'язки прем'єр-міністра.

Про це йдеться у постанові про досудове ув'язнення Юрая Цинтули, яку опублікувало словацьке видання «Pravda».

Вказується, що за словами підозрюваного, він відчуває себе «безсилим і розчарованим станом суспільства» після рішень уряду Роберта Фіцо і «не згоден з політикою нинішнього уряду» — зокрема, скасуванням Спеціальної прокуратури та тиск на незалежні ЗМІ.

За інформацією видання, підозрюваний сказав, що прагне відновити «надання військової допомоги Україні» з боку Словаччини і «вважає нинішню владу Іудою відносно Європейського Союзу», тому «вирішив діяти».

Один зі свідків, який цитується в судовому документі, стверджував, що чув, як Цинтула говорив «ворожі і злісні речі» про Роберта Фіцо, і що «його турбувало те, як (словацький прем'єр, — прим.) поводиться стосовно Росії та Угорщини, що він має з ними добрі відносини».

Нападник на словацького прем'єра, згідно з матеріалами суду, діяв сам. Напад на Роберта Фіцо він почав планувати з 13 травня, для цього використав 9-міліметровий пістолет CZ 75 чеського виробництва, яким законно володів.

Суддя залишив підозрюваного під вартою, постановивши, що існує ризик того, що він знову спробує напасти на Роберта Фіцо.

Що відомо про напад

У середу, 15 травня, у місті Гандлова чоловік напав на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це сталося біля будівлі, де засідав уряд.

У політика стріляли з вогнепальної зброї, він отримав поранення. Роберта Фіцо відразу госпіталізували та прооперували.

Поліція затримала підозрюваного одразу після нападу. Місцеві ЗМІ пишуть, що це 71-річний письменник із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після нападу переніс операцію.