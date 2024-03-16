Полковник Юрій Ігнат. Фото: Telegram-канал Миколи Олещука

Полковник Юрій Ігнат залишиться служити в Повітряних силах, проте не очолюватиме службу зв’язків з громадськістю.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він подякував Юрію Ігнатові за «величезний обсяг роботи» та «результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті».

«Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно. Не сумніваюсь! Де б я не був, упевнений, іще неодноразово йому подякую», — написав Микола Олещук.

Юрій Ігнат — український військовий, кавалер ордена Данила Галицького. Став відомий громадськості як речник Повітряних сил Збройних сил України. Пресслужбу командування Повітряних сил Ігнат очолив у 2018 році. Перед тим був керівником відділу редакції Повітряних сил у газеті «Народна армія» Міністерства оборони, а ще раніше працював у виданні «Крила України».

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.