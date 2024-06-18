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За даними ООН, лише за останній рік кількість випадків вбивств і каліцтв дітей, які проживають на територіях бойових дій, зросла на 35%.

Про це під час пресконференції, присвяченій Четвертому саміту перших леді та джентльменів, заявив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент Укрінформу.

«Станом на зараз, за даними ООН, відсоток насилля щодо дітей в умовах збройних конфліктів зріс на 21 пункт і становить найвищу позначку в історії світу. Тільки за останній рік кількість випадків вбивства, каліцтва дітей, які, на жаль, проживають на територіях, де відбуваються міжнародні конфлікти, зріс на 35%», — зазначив він.

Дмитро Лубінець поінформував, що при підготовці до цієї пресконференції Офіс омбудсмена провів окрему зустріч з представниками ООН, на якій вони, зокрема, повідомили, що є висока імовірність того, що за результатами 2024 року ці показники знову зростуть. За його словами, на жаль, тенденція до поширення збройних конфліктів продовжує зростати.

Він заявив, що головним завданням українських ініціатив, у тому числі і Четвертого саміту перших леді і джентльменів, є знайти конкретні методи і механізми, щоб зупинити агресію щодо українських дітей, а також дітей на території всієї планети.

«Я знаю, що це буде непроста історія, що будуть непрості дискусії. Але я точно знаю, що, як і всі три попередні саміти, так і четвертий буде мати конкретні результати — як для українських дітей, так і для дітей по всьому світу», — вважає уповноважений ВР із прав людини.

Він поінформував, що на цей саміт хочуть запросити представників країн, які не просто стикалися або стикаються з подібними випадками порушення прав людини в умовах збройних конфліктів, а які мають свої конкретні напрацювання — щодо того, як захищати дітей, як їх повертати після депортації, як робити так, щоб нарешті у міжнародній системі зʼявилася відповідальність, наприклад, за мілітаризацію дітей, за їхню депортацію тощо.

Як повідомлялось раніше, з 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей. За час повномасштабного вторгнення окупанти вбили щонайменше 551 українську дитину, ще 1368 дітей отримали поранення.