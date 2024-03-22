Запорізька АЕС. Ілюстративне фото.

Під час сьогоднішньої масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія, яка з’єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України. Наразі ЗАЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією.

Про це повідомляє «Енергоатом»

Зараз ЗАЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна», яка нещодавно була відремонтована українськими енергетиками. До цього вона довго не працювала через пошкодження внаслідок російського обстрілу.

За словами очільника Енергоатома Петра Котіна, така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації.

«Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», — сказав він.

В прес-службі нагадали, що від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

Нагадаємо, що на Запорізькій атомній електростанції трохи більше двох тисяч людей, серед яких не вистачає фахівців. Загалом за час війни персонал ЗАЕС скоротився на 8 тисяч осіб.