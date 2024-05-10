єЧергу. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На кордоні України та Румунії запускають єЧергу для автобусів. Вона запрацює на чотирьох пунктах пропуску.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Електронна черга запрацювала з п’ятниці, 10 травня, для регулярних та нерегулярних маршрутів. Рух автобусів за новим записом стартує 11 травня о 12:00.

Послуга реєстрація на конкретний час перетину кордону відповідно до розкладу руху стала доступною на чотирьох пунктах пропуску з Румунією – «Дякове – Халмеу», «Красноїльск - Вікову де Сус», «Дяківці – Раковець», «Орлівка – Ісакча».

Як зазначається, наразі автобуси вчасно перетинатимуть кордон на 15 пунктах пропуску з 29. За час роботи послуги єЧерга для автобусів кордон за онлайн-записом перетнуло понад 73 тисячі автобусів.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.