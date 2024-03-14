Недостатня кількість боєприпасів та військової техніки через затримки допомоги від західних партнерів може зробити нинішню лінію фронту в Україні більш «крихкою».
Про це заявляють в Інституті вивчення війни.
На думку експертів є загроза інтенсивної наступальної операції РФ.
«Вразливими місцями можуть скористатися російські сили для раптового та несподіваного просування, якщо постачання в Україну продовжуватимуть скорочуватися», — йдеться у повідомленні.
За думку аналітиків, це дозволить російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту.
Нагадаємо, що посли Євросоюзу 13 березня схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.
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Недостатня кількість боєприпасів та військової техніки через затримки допомоги від західних партнерів може зробити нинішню лінію фронту в Україні більш «крихкою».
Про це заявляють в Інституті вивчення війни.
На думку експертів є загроза інтенсивної наступальної операції РФ.
«Вразливими місцями можуть скористатися російські сили для раптового та несподіваного просування, якщо постачання в Україну продовжуватимуть скорочуватися», — йдеться у повідомленні.
За думку аналітиків, це дозволить російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту.
Нагадаємо, що посли Євросоюзу 13 березня схвалили збільшення військової допомоги Україні на 5 мільярдів євро.