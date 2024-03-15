У Херсоні затримали мешканців Миколаєва, яких підозрюють у крадіжках офісів та магазинів на понад два мільйони гривень. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 8 років.
Під час комендантської години озброєна група, видаючи себе за військових, виносили з покинутих офісів та магазинів усе: від кавоварок до спорттренажерів та лампочок, повідомили у поліції Херсонщини.
За даними правоохоронців, чоловіки ретельно готувалися до крадіжок, заздалегідь вивчали систему охорони, наявність камер спостереження та сигналізації.
Зазначається, що ввечері, до початку комендантської години або безпосередньо під час її дії, вони, за потреби видаючи себе за військових, проникали у приміщення, забирали гроші та цінні речі. Їх не могли спіймати кілька місяців. Вони підозрюються у пограбуванні семи об’єктів. Майна винесено на загальну суму понад два мільйони гривень.
Поліцейські помітити на записах камер спостереження, що під час кількох крадіжок неподалік стоїть один і той самий автомобіль. Під час наступної крадіжки на підозрюваних вже чекала засідка.
За даними слідства, затримані виявилися мешканцями Миколаєва 40 та 43 років. Одного з них вже не раз притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Під час обшуку в них вилучили цілий арсенал зброї — гранати, пістолети, автомати, гвинтівки, ножі, корпуси від мін, велику кількість набоїв, боєприпасів і снарядів різних модифікацій. А також близько п'яти кілограмів канабісу. Також виявлені гідравлічні ножиці, плоскогубці, «фомки», різноманітні відмички, викрутки та інші інструменти.
Чоловікам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Їм загрожує позбавлення волі терміном від пʼяти до восьми років.
Нагадаємо, раніше судимого 29-річного мешканця Первомайська, що на Миколаївщині засудили на шість років позбавлення волі за повторну крадіжку в умовах воєнного стану.
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У Херсоні затримали мешканців Миколаєва, яких підозрюють у крадіжках офісів та магазинів на понад два мільйони гривень. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 8 років.
Під час комендантської години озброєна група, видаючи себе за військових, виносили з покинутих офісів та магазинів усе: від кавоварок до спорттренажерів та лампочок, повідомили у поліції Херсонщини.
За даними правоохоронців, чоловіки ретельно готувалися до крадіжок, заздалегідь вивчали систему охорони, наявність камер спостереження та сигналізації.
Зазначається, що ввечері, до початку комендантської години або безпосередньо під час її дії, вони, за потреби видаючи себе за військових, проникали у приміщення, забирали гроші та цінні речі. Їх не могли спіймати кілька місяців. Вони підозрюються у пограбуванні семи об’єктів. Майна винесено на загальну суму понад два мільйони гривень.
Поліцейські помітити на записах камер спостереження, що під час кількох крадіжок неподалік стоїть один і той самий автомобіль. Під час наступної крадіжки на підозрюваних вже чекала засідка.
За даними слідства, затримані виявилися мешканцями Миколаєва 40 та 43 років. Одного з них вже не раз притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Під час обшуку в них вилучили цілий арсенал зброї — гранати, пістолети, автомати, гвинтівки, ножі, корпуси від мін, велику кількість набоїв, боєприпасів і снарядів різних модифікацій. А також близько п'яти кілограмів канабісу. Також виявлені гідравлічні ножиці, плоскогубці, «фомки», різноманітні відмички, викрутки та інші інструменти.
Чоловікам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Їм загрожує позбавлення волі терміном від пʼяти до восьми років.
Нагадаємо, раніше судимого 29-річного мешканця Первомайська, що на Миколаївщині засудили на шість років позбавлення волі за повторну крадіжку в умовах воєнного стану.