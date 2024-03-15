У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва, яких підозрюють у крадіжках офісів та магазинів на понад два мільйони гривень. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 8 років.

Під час комендантської години озброєна група, видаючи себе за військових, виносили з покинутих офісів та магазинів усе: від кавоварок до спорттренажерів та лампочок, повідомили у поліції Херсонщини.

За даними правоохоронців, чоловіки ретельно готувалися до крадіжок, заздалегідь вивчали систему охорони, наявність камер спостереження та сигналізації.

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

Зазначається, що ввечері, до початку комендантської години або безпосередньо під час її дії, вони, за потреби видаючи себе за військових, проникали у приміщення, забирали гроші та цінні речі. Їх не могли спіймати кілька місяців. Вони підозрюються у пограбуванні семи об’єктів. Майна винесено на загальну суму понад два мільйони гривень.

Поліцейські помітити на записах камер спостереження, що під час кількох крадіжок неподалік стоїть один і той самий автомобіль. Під час наступної крадіжки на підозрюваних вже чекала засідка.

За даними слідства, затримані виявилися мешканцями Миколаєва 40 та 43 років. Одного з них вже не раз притягали до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Під час обшуку в них вилучили цілий арсенал зброї — гранати, пістолети, автомати, гвинтівки, ножі, корпуси від мін, велику кількість набоїв, боєприпасів і снарядів різних модифікацій. А також близько п'яти кілограмів канабісу. Також виявлені гідравлічні ножиці, плоскогубці, «фомки», різноманітні відмички, викрутки та інші інструменти.

Чоловікам повідомили про підозру в крадіжці та відправили під варту. Їм загрожує позбавлення волі терміном від пʼяти до восьми років.

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

У Херсоні затримали мешканців Миколаєва за підозрою у крадіжках на 2 млн грн / Фото: Поліція Херсонської області

Нагадаємо, раніше судимого 29-річного мешканця Первомайська, що на Миколаївщині засудили на шість років позбавлення волі за повторну крадіжку в умовах воєнного стану.