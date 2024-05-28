Президент України Володимир Зеленський з президентом США Джозефом Байденом

Президент України Володимир Зеленський закликав лідера США Джо Байдена приїхати на саміт миру особисто.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

«Я вважаю, Байден потрібен саміту миру та іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Його неприсутність — це буде особисто аплодувати Путін, причому стоячи», — сказав Володимир Зеленський.

Президент також зауважив, що наразі очікується відповідь щодо участі Китаю та Бразилії.

«Ми відкриті для усіх, важлива думка кожного. Я сказав про великі держави, але повірте кожен голос дуже важливий», — додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

США підтвердили свою участь у саміті. Однак хто буде представляти країну — не відомо.