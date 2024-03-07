Жителька села Котляреве Валентина Андрієвська усю повномасштабну війну розносить пенсії та пошту місцевим, навіть коли населений пункт понад девʼяти місяців був під прицільним вогнем з боку РФ.

Про це йдеться в репортажі Nikcenter.

Усе життя жінка працює в селі поштаркою. На початку війни вона вирішила залишитись вдома, аби допомагати односельцям, виконуючи свою роботу.

— Я не збиралась їхати. Я і пошту носила, і пенсії провозила. Усю війну ніхто не їздив на почта у Миколаїв, жодне село. Одне Котляреве, одна я їздила, — розповіла Людмила Андрієвська.

Під час активних обстрілів будинок жінки також постраждав. Жінка чудом залишилась живою, розповідають журналісти.

— Ці двері, якби я тут була, мене б перерубали. Я відчула, як в мене біжить гарче по спині. Це мені голову порізало чи склом, чи уламками, я не знаю. Коли пенсію возила стареньким по хатах, біля медпункту такий вибух страшний. Мене засипало землею. Весь велосипед у дірках, не знаю, як я залишилась жива, — згадує жінка.

Зараз у селі мешкають близько 200 людей.

— Девʼять місяців ця тендітна жіночка возила гроші по мільйону було. При обстрілах люди возили, — каже про Людмилу староста села.

Валентина мріє відбудувати свії дім, який постраждав внаслідок осбтрілів, проте на це їх бракує коштів та сил. Але оптимізму жінка не втрачає і продовжує вірити у перемогу:

— Буде перемога, ми її дочекаємось. І будемо жити на зло ворогам.

Нагадаємо, увечері, 1 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по селу Котляреве. В результаті обстрілу виникла пожежа складського приміщення та техніки на території фермерського господарства. Займання було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Також ударною хвилею пошкоджено розташовані поряд житлові будинки.

Через російські обстріли станом на січень 2023 року у селі Котляреве Миколаївської області було зруйновано або знищено 70% будівель.

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