42-річного жителя Миколаєва визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.

Його засудили до пʼяти років позбавлення волі, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За словами правоохоронців, чоловік через закритий чат «Телеграм», учасниками якого були росіяни, в тому числі, представники окупаційної влади, передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, маршрути пересування військової техніки та координати позицій ППО в регіоні.

Зазначається, що окрім текстових повідомлень чоловік надсилав відмітки на електронних картах та фотографії з прив’язкою до місцевості.

Також він підтримував війну РФ проти України, героїзував російських військових та виправдовував їхні воєнні злочини.

Його затримали у вересні 2023 року. На вирок суду він чекав під вартою.

Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засудили миколаївця, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.