42-річного жителя Миколаєва визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.
Його засудили до пʼяти років позбавлення волі, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За словами правоохоронців, чоловік через закритий чат «Телеграм», учасниками якого були росіяни, в тому числі, представники окупаційної влади, передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, маршрути пересування військової техніки та координати позицій ППО в регіоні.
Зазначається, що окрім текстових повідомлень чоловік надсилав відмітки на електронних картах та фотографії з прив’язкою до місцевості.
Також він підтримував війну РФ проти України, героїзував російських військових та виправдовував їхні воєнні злочини.
Його затримали у вересні 2023 року. На вирок суду він чекав під вартою.
Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засудили миколаївця, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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42-річного жителя Миколаєва визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників.
Його засудили до пʼяти років позбавлення волі, повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
За словами правоохоронців, чоловік через закритий чат «Телеграм», учасниками якого були росіяни, в тому числі, представники окупаційної влади, передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України, маршрути пересування військової техніки та координати позицій ППО в регіоні.
Зазначається, що окрім текстових повідомлень чоловік надсилав відмітки на електронних картах та фотографії з прив’язкою до місцевості.
Також він підтримував війну РФ проти України, героїзував російських військових та виправдовував їхні воєнні злочини.
Його затримали у вересні 2023 року. На вирок суду він чекав під вартою.
Нагадаємо, до 15 років позбавлення волі засудили миколаївця, який наводив російські ракети на об’єкти критичної інфраструктури у Миколаєві.