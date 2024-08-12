Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

У Миколаєві через аварійно-відновлювальні роботи без світла залишилась значна частина Інгульського району.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

«Ситуація з розподілом електричної енергії керована, аварійно-відновлювальні роботи продовжуються», — йдеться у повідомленні.

Також в «Миколаївобленерго» додали, що загалом без електроенергії перебуває понад 17 тисяч споживачів.

Нагадаємо, що відключення електроенергії для споживачів не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня, якщо не буде нових атак РФ на енергообʼєкти та аномальної спеки.

Раніше енергетики закликали економити електрику, бо в Україні фіксують зростання споживання електроенергії через спеку, але наразі відключення не передбачаються.

Нагадаємо, що кабінет Міністрів України ухвалив програму, що передбачає встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на дахах шкіл, лікарень та адміністративних будівель.