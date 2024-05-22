ЗСУ відзначають зменшення дефіциту снарядів на Харківщині / Ілюстративне фото

Українські захисники, які нині боронять рубежі у Харківській області, констатують зменшення дефіциту снарядів після відновлення військової допомоги від США.

Як інформує Reuters, військові ЗСУ, які наразі ведуть бої у північних районах Харківщини, відмічають їх вищу інтенсивність, порівняно з операцією поблизу Бахмута в 2023 році. При цьому українські захисники зазначають, що зменшення катастрофічного дефіциту снарядів

Навідник гаубиці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Павло розповідає, що раніше боронив Україну у районі Бахмуту, а зараз їхній підрозділ перемістили у Харківську область

«Тут набагато «гарячіше». Там у нас не було снарядів, а тут хоч снаряди є, їх почали завозити. Є чим працювати, є чим воювати», — додав військовослужбовець.

Командир артилерійського підрозділу бригади Віталій переконаний, що снаряди не закінчаться, адже всі розуміють важливість утримання оборони.

«Так, ми будемо отримувати боєприпаси, бо ми протистоїмо великому і серйозному угрупованню ворога. Якщо ми зараз продемонструємо, що здатні в такій екстремальній ситуації зупинити широкомасштабний наступ ворога на Харків і Харківську область, то ворог не наважиться навіть думати про наступ на Київ, Чернігів, Суми чи Полтавщину», — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.

Нещодавно Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні, за який нещодавно проголосували обидві палати американського Конгресу.