Спортсмени Миколаївської СДЮСШОР з велоспорту вибороли низку медалей. на чемпіонаті України з велоспорту на треку, який відбувся з 1 по 6 червня у Львові.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

Зокрема, Колижук Анна виборола 2 місце у гонці скретч серед жінок, а також перемогла у командній гонці переслідування, гонці з вибуттям, груповій гонці та посіла 2 місце у гонці «Медісон».

Також відзначилися Бориславський Богдан, Кравчук Микола та Качур Дмитро, які зайняли 3 місце у командній гонці переслідування серед чоловіків.

Спортсменів до змагань підготували: Кравцов О. І., Агарков Ю. П., Горбачук В. П., Кравець М. В. та Когут В. О.

Нагадаємо, що миколаївські велосипедисти посіли третє командне місце на чемпіонаті України.