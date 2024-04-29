Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України з волейболу. Фото: Фото: Миколаївська ОВА

Команда миколаївських спортсменів виборола бронзову медаль на чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд Вищої ліги. Змагання проходили 27 та 28 квітня у Чернівцях.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

За підсумками змагань, миколаївський волейбольний клуб «ЦОП-ЧНУ-ДЮСШ-5-МФКФК» у фіналі за третє місце впевнено переміг запорізьку команду «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ-ДЮСШ Орбіта» з рахунками 3:2 і 3:1 та виборов бронзові нагороди.

Тренував спортсменів Вадим Бахматова.

Нагадаємо, що у Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули дві нагороди.