Команда миколаївських спортсменів виборола бронзову медаль на чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд Вищої ліги. Змагання проходили 27 та 28 квітня у Чернівцях.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
За підсумками змагань, миколаївський волейбольний клуб «ЦОП-ЧНУ-ДЮСШ-5-МФКФК» у фіналі за третє місце впевнено переміг запорізьку команду «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ-ДЮСШ Орбіта» з рахунками 3:2 і 3:1 та виборов бронзові нагороди.
Тренував спортсменів Вадим Бахматова.
Нагадаємо, що у Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули дві нагороди.
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Команда миколаївських спортсменів виборола бронзову медаль на чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд Вищої ліги. Змагання проходили 27 та 28 квітня у Чернівцях.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
За підсумками змагань, миколаївський волейбольний клуб «ЦОП-ЧНУ-ДЮСШ-5-МФКФК» у фіналі за третє місце впевнено переміг запорізьку команду «Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ-ДЮСШ Орбіта» з рахунками 3:2 і 3:1 та виборов бронзові нагороди.
Тренував спортсменів Вадим Бахматова.
Нагадаємо, що у Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули дві нагороди.