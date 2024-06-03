Миколаївський боксер Ілкін Гусейнов. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський боксер Ілкін Гусейнов виборов срібну нагороду на 73-у міжнародному турнірі серед юніорів пам'яті Гергелі Борнемісси, що відбувся в Угорщині.

Про це повідомляє відділення НОК України в Миколаївській області.

Зазначається, що Ілкін Гусейнов переміг суперників у двох поєдинках і лише у фіналі поступився шотландцю.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вручив боксеру та його тренеру Олексію Капацині сертифікати на отримання одноразової премії по 10 тисяч гривень кожному.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.