Чемпіонат України з кіокушин карате. Фото: Facebook.

У Дніпрі відбувся Чемпіонат України з кіокушин карате. Команда миколаївських та первомайських спортсменів посіла друге місце, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.

Про це повідомили у первомайській Федерації Кіокушин Карате.

Змагання відбулися 13-14 квітня у спортивному комплексі «Олімпійські резерви» Дніпра. На чемпіонаті зібралося 512 спортсменів з 10 областей України.

Відокремлений підрозділ «Федерації кіокушин карате України» у Миколаївській області був представлений 39 спортсменами із Миколаїва та Первомайська.

У загальному заліку команда посіла друге командне місце, виборовши 14 золотих, 7 срібних та 10 бронзових медалей.

Спортсменів готували до змагань заслужені тренери України Анатолій Яковенко, Юрій Галімон та Олександр Крістін.

Чемпіонат України з кіокушин карате. Фото: Facebook.

Чемпіонат України з кіокушин карате. Фото: Facebook.

Чемпіонат України з кіокушин карате. Фото: Facebook.

Чемпіонат України з кіокушин карате. Фото: Facebook.

Чемпіонат України з кіокушин карате. Фото: Facebook.

Нагадаємо, що у Львові 22-24 березня відбувся Чемпіонат України з кіокушинкай карате, серед юніорів та дорослих, де миколаївські спортсмени здобули нагороди.

Також нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.